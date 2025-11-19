Центр будет работать при дворце спорта «Надежда» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Челябинске в 2026 году на улице Чичерина возведут центр детской художественной гимнастики. Тендер на поставку и монтаж опубликован на сайте госзакупок, стартовая цена контракта — 225,9 миллиона рублей.

«Центр будет представлять собой „каркасно-модульный объект ангарного типа“. Подрядчик должен будет закупить заводской комплект быстровозводимых модулей и собрать из них двухэтажное административное здание. Там будут раздевалки, кабинеты тренеров и другого персонала, а также одноэтажный спортзал с отделениями для соревнований, разминок и хореографии», — сообщается на сайте госзакупок.

Аукцион объявила городская администрация Челябинска. Центр будет работать при дворце спорта «Надежда». Победителя аукциона определят в конце ноября 2025 года. Подрядчик должен будет завершить все работы и сдать объект до 31 августа 2026 года.

Продолжение после рекламы

Ранее в Челябинске было определено место строительства нового дворца и сроки его возведения. Объект появится в районе улицы Чичерина в Калининском районе и будет готов к осени 2026 года, сообщил начальник управления по физической культуре и спорту администрации Челябинска Александр Ильиных.