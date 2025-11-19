Логотип РИА URA.RU
В Карталах ученица напала на учителя и ранила ее в шею

19 ноября 2025 в 11:07
Девочка обвинила педагога в излишней придирчивости (архивное фото)

Девочка обвинила педагога в излишней придирчивости (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В одной из школ города Карталы Челябинской области ученица обвинила учителя в излишней придирке и ударила педагога в шею деталью от маникюрных ножниц. Полиция организовала по данному факту проверку, сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Полиция по данному инциденту ведет проверку. По результатам будет принято законное и обоснованное решение», — сообщил Александр Щепетов, начальник МО МВД «Карталинский», пишет telegram-канал «Картновости». 

Инцидент произошел в одной из школ города. Восьмиклассница не была готова к уроку и обвинила учителя в излишней придирке. Школьница попыталась выйти с урока, но педагог ее задержала. Рана оказалась неглубокая и учитель продолжила вести урок.

