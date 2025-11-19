Земельный участок и сам комплекс находятся в собственности Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В деревне Печенкино Еткульского района Челябинской области продают известный оздоровительный центр «Александрия». Его стоимость оценивается в 260 миллионов рублей, сообщается на сайте о недвижимости.

«Пpoдаётcя действующий кpуглoгодичный oздoровитeльный кoмплeкс „Александрия“ с сoбcтвенным гopячим термaльным баccейном. Это пoлнoстью функциoниpующий бизнес c выcоким потoком гоcтeй и стабильной выручкoй», — сообщается в обьявлении на сайте «Авито».

Общая площадь построек достигает 9 293 квадратных метра. Земля и объекты находятся в собственности. Там есть бассейны и термальные источники, банно-оздоровительный комплекс, кафе, рестораны и гостиничный фонд. О причинах продажи комплекса в объявлении не сообщается.

Продолжение после рекламы