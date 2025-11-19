Десятки фильмов бесплатно покажут в челябинском кинотеатре

Показы пройдут в старейшем кинотеатре Челябинска «Знамя» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске 21 ноября в кинотеатре «Знамя» состоится церемония закрытия XII Открытого всероссийского кинофестиваля «Урал, я люблю тебя». На нем представят 27 игровых, документальных и анимационных фильмов от уральских и московских режиссеров, сообщили в группе «Киноцентр имени Герасимова» во «ВКонтакте».

«В этом году в экспертный совет кинофестиваля „Урал, я люблю тебя“ поступила 521 заявка из разных уголков Урала. В шорт-лист вошли 27 лучших игровых, документальных и анимационных фильмов из Уфы, Челябинска, Екатеринбурга, Кургана, Магнитогорска, Нефтекамска и других городов. Также в конкурсной программе приняли участие фильмы московских режиссеров, посвященные Уралу и его героям», — рассказали в Киноцентре имени Герасимова.

Показы кинокартин пройдут в рамках церемонии закрытия фестиваля и награждения победителей. Вход на просмотр будет бесплатным, начало — в 14:00. Гости смогут увидеть картины в девяти тематических номинациях. В разделе «Урал в лицах» представлены работы «Отшельник», «Северный хлеб» и «Как в Зауралье появились заводы?». Номинация «Урал духовный» включает фильмы «Большой... гуманитарный», «Оренбургское казачество: Воины Христовы России» и «Храм Николая Чудотворца».

Среди других номинаций — «Урал победителей» с фильмами «Свои: Спартак — Муса», «Сына мать на войну провожала» и «Бетеү». «Урал культурный» с работами «О чем говорят руки дирижера?», «Последний киносеанс» и «Дива Мария». «Урал промышленный» с картинами «Кобот», «Цветы распускаются в кузнице» и «Урал 100 лет назад».