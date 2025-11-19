Экс-глава ЮУ КЖСИ Атаманченко не смог отстоять условный срок

Дело в отношении Владимира Атаманченко пересмотрят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело в отношении экс-главы ЮУ КЖСИ (крупнейшая стройкорпорация, подконтрольная правительству Челябинской области — прим. URA.RU) Владимира Атаманченко будет пересмотрено. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в апелляции удалось отменить условный срок и вернуть дело на новое рассмотрение.

«Челябинский облсуд с учетом позиции прокурора отменил приговор Центрального райсуда от 24 сентября 2025 года. Дело возращено на новое рассмотрение в ином составе суда», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Криминальная история вокруг Атаманченко и ЮУ КЖСИ началась в сентябре 2023 года. Менеджера обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие считало, что в 2019 году он оформил 10-миллионный заем в одном из подразделений ЮУ КЖСИ, обязавшись вернуть средства через год. При этом, как отмечала адвокат Атаманченко, Анастасия Межерова, срок возврата денег на момент задержания ее клиента еще не наступил. Во время предварительного расследования Атаманченко погасил причиненный ущерб и отделался штрафом в 40 тысяч рублей.

