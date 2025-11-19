«Я обожаю играть антагонистов. Людей с комплексами, с пороками, с эксцентричностью и пограничными эмоциями, на грани слома. В этом интересно копаться, в том, что ими движет и от чего они могут совершать такие поступки, и откуда берут начало их проблемы. Мне нравится настроение, в котором снят сериал „Тоннель“. Этот тянущийся клубок, это нахождение в постоянной интриге. Было волнительно вступать в работу с такими легендами», — передает пресс-служба МТС слова Аверина.