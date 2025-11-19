Логотип РИА URA.RU
Актер из Магнитогорска Аверин сыграл главаря ОПГ в сериале «Тоннель» с Боярской. Фото

19 ноября 2025 в 12:33
Герой Аверина станет главой ОПГ, которую создал его отец

Фото: пресс-служба МТС / предоставлено онлайн-кинотеатром KION

Уроженец Магнитогорска (Челябинская область), актер Александр Аверин, исполнил роль криминального авторитета в новом сериале «Тоннель» с Елизаветой Боярской в главной роли. Премьера триллера состоится 1 декабря в одном из онлайн-кинотеатров, сообщили в пресс-службе МТС.

«Я обожаю играть антагонистов. Людей с комплексами, с пороками, с эксцентричностью и пограничными эмоциями, на грани слома. В этом интересно копаться, в том, что ими движет и от чего они могут совершать такие поступки, и откуда берут начало их проблемы. Мне нравится настроение, в котором снят сериал „Тоннель“. Этот тянущийся клубок, это нахождение в постоянной интриге. Было волнительно вступать в работу с такими легендами», — передает пресс-служба МТС слова Аверина.

В многосерийной киноленте Аверин исполнил роль Роберта Ухова — наследственного лидера преступной группировки. Его персонаж возглавил ОПГ, основанную отцом в 1990-х годах. Страх совершить ошибку сделает действия героя особенно жестокими и импульсивными.

Продолжение после рекламы

Сюжетная линия развивается вокруг конфликта героини Елизаветы Боярской — таможенницы Светланой Суворовой. Принципиальная сотрудница окажется перед тяжелым нравственным выбором, когда мафия похитит ее мужа. Чтобы спасти его, женщине придется переступать через собственные убеждения.

Героине Елизаветы Боярской в сериале придется контактировать с преступными группировками

Фото: пресс-служба МТС / предоставлено онлайн-кинотеатром KION

