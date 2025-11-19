Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 декабря Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Госкорпорация выставила на торги крупный земельный участок в поселке Пригородный в Челябинске. Его будут застраивать по проекту комплексного развития территорий (КРТ). Стартовая цена лота — 32,84 миллиона рублей, сообщается на сайте госкорпорации.

«Незастроенный земельный участок окружен землями лесного фонда, с восточной стороны примыкают частные земельные участки. Окружение представлено жилой застройкой и лесным массивом. Удобное транспортное сообщение обеспечивается близостью автомобильной дороги регионального значения — Новоградского тракта», — сообщается на сайте ДОМ. РФ.

Земельный участок находится в недавно присоединенном к Челябинску поселке Пригородный, который ранее входил в Сосновский район. Рядом с землями расположены ЖК «Парковый премиум» и «Парковый 2». Также неподалеку — дорога Харлуши — Челябинск и Новоградский тракт.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 декабря 2025 года. Сами торги запланированы на 19 декабря. Планируется, что на территории возведут современные жилые комплексы. Также по проекту КРТ построят все необходимые соцобъекты, будет развиваться инфраструктура, проведут благоустройство. Застройщик должен построить новый микрорайон за 15 лет.