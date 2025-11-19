Логотип РИА URA.RU
80 тысяч за квадрат: челябинцы распродают квартиры с большими скидками

19 ноября 2025 в 12:09
В городе продавцы снижают цену на "вторичку" с 90 600 до 80 000 рублей за квадрат

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы из-за низкого спроса на вторичное жилье распродают его с большими скидками. По итогам октября дисконт достиг 13%. Стоимость «вторички» после торга снижается с 90 600 рублей, заявленных в объявлениях, до 80 000 рублей за квадрат, сообщили в пресс-службе Сбербанка со ссылкой на исследование «Домклик».

«Цены за месяц снизились в Свердловской (–1,1%), Челябинской и Кемеровской (–0,2% и –0,1% соответственно) областях. При этом скидки на готовое жилье в регионе выросли до 13%. В большинстве крупнейших регионов, напротив, отмечается увеличение цен на готовое жилье», — сообщается на сайте о недвижимости.

Сильнее всего «вторичка» подорожала в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской и Новосибирской областях. В целом по России цены на вторичную недвижимость в октябре 2025 года достигли 135 тысяч рублей за квадратный метр. Собственники вторичных квартир начали снижать цену на 14% за квадрат.

