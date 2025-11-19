Аналитики назвали профессии в ХМАО, где острый кадровый дефицит

В ХМАО дефицит поваров и кондитеров Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе не хватает поваров, пекарей и кондитеров. Об этом URA.RU сообщили аналитики HeadHunter.

«Повара, пекари и кондитеры остаются дефицитными специалистами в ХМАО. Сейчас на одну вакансию приходится 1,2 резюме, при норме от четырех», — уточнили в компании.