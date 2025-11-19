Аналитики назвали профессии в ХМАО, где острый кадровый дефицит
В ХМАО возник кадровый дефицит поваров и кондитеров
19 ноября 2025 в 10:14
В ХМАО дефицит поваров и кондитеров
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Ханты-Мансийском автономном округе не хватает поваров, пекарей и кондитеров. Об этом URA.RU сообщили аналитики HeadHunter.
«Повара, пекари и кондитеры остаются дефицитными специалистами в ХМАО. Сейчас на одну вакансию приходится 1,2 резюме, при норме от четырех», — уточнили в компании.
Средняя зарплата, которую предлагают соискателям, составляет около 65 тысяч рублей. Отдельные работодатели готовы платить до 125 тысяч в месяц.
Подписаться
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал