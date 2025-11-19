Житель ХМАО зарезал человека в подъезде из-за замечания
Суд приговорил убийцу к девяти годам колонии строгого режима
Фото: Илья Московец © URA.RU
Житель Нижневартовска погиб от ударов ножом после того, как сделал замечание двум мужчинам, распивающим алкоголь на лестничной площадке. Суд признал убийцу виновным и отправил в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО.
«Подсудимый и его знакомый употребляли спиртное на лестничной площадке в подъезде дома по улице Чапаева города Нижневартовска. В связи с нарушением общественного порядка сосед с 5 этажа вышел в подъезд и сделал мужчинам замечание. В ходе конфликта находившийся в состоянии опьянения подсудимый причинил потерпевшему смертельные ножевые ранения. Потерпевший скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В прокуратуре ХМАО добавили, что суд с учетом позиции гособвинителя признал виновным 37-летнего вартовчанина по статье 105 УК РФ «убийство». Его приговорили к девяти годам строгого режима. Также он обязан выплатить два миллиона рублей в пользу родственников погибшего
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!