Житель ХМАО зарезал человека в подъезде из-за замечания

Житель Нижневартовска погиб от ударов ножом после того, как сделал замечание двум мужчинам, распивающим алкоголь на лестничной площадке. Суд признал убийцу виновным и отправил в колонию строгого режима, сообщает пресс-служба следственного комитета ХМАО.

«Подсудимый и его знакомый употребляли спиртное на лестничной площадке в подъезде дома по улице Чапаева города Нижневартовска. В связи с нарушением общественного порядка сосед с 5 этажа вышел в подъезд и сделал мужчинам замечание. В ходе конфликта находившийся в состоянии опьянения подсудимый причинил потерпевшему смертельные ножевые ранения. Потерпевший скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства.