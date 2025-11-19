Глава Нефтеюганска нашел замену арестованному первому вице-мэру

Чиновник из Калининграда Монастырский займет должность вице-мэра Нефтеюганска Фото: Размик Закарян © URA.RU

Мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов назначил нового первого заместителя на место арестованного Павла Гусенкова. Им стал Алексей Монастырский, ранее работавший в администрации Советского городского округа Калининградской области. Об этом URA.RU рассказал источник в политических кругах города.

«Чекунов нашел нового заместителя, который переехал в ХМАО из Калининграда. Он уже приступил к исполнению обязанностей», — рассказал источник.

В разговоре с URA.RU Чекунов подтвердил назначение нового чиновника. «Пока что он назначен исполняющим обязанности, должна пройти определенная процедура. Человек соответствует требованиям, есть опыт работы в муниципальной службе, есть видение работы. Человек меня устраивает в будущем на этой должности», — рассказал мэр.

Продолжение после рекламы

Назначение связано с освободившейся вакансией после ареста предыдущего первого вице-мэра. Павел Гусенков содержится в СИЗО до 4 декабря 2025 года по подозрению в злоупотреблении полномочиями при продаже муниципального имущества.