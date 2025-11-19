У жителя ЯНАО отобрали электросамокат за пьяную езду

За пьяную езду у мужчины забрали самокат (архивное фото) Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) суд вынес приговор местному жителю за управление электросамокатом в состоянии опьянения. За правонарушение индивидуальное транспортное средство мужчины конфисковано в доход государства, сообщили URA.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

«В мае мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь в состоянии опьянения сел за руль транспортного средства», — рассказали в ведомстве. Нарушителя признали виновным и оштрафовали на 200 тысяч рублей, конфисковав в пользу государства электросамокат.