У жителя ЯНАО отобрали электросамокат за пьяную езду
В Надыме (ЯНАО) суд вынес приговор местному жителю за управление электросамокатом в состоянии опьянения. За правонарушение индивидуальное транспортное средство мужчины конфисковано в доход государства, сообщили URA.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.
«В мае мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь в состоянии опьянения сел за руль транспортного средства», — рассказали в ведомстве. Нарушителя признали виновным и оштрафовали на 200 тысяч рублей, конфисковав в пользу государства электросамокат.
Также мужчине запрещено управлять механическими транспортными средствами два года. В настоящее время приговор вступил в силу.
