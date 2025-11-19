В Курганской области отремонтировали пять мостов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области отчитался о завершении ремонта всех мостов, запланированных на 2025 год. В текущем году отремонтировали пять мостов, включая работы на дорогах «Далматово — Уксянское» и «Иртыш — Юргамыш — Куртамыш». Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«На днях завершены работы по мосту через реку Теча на дороге „Далматово — Уксянское“, который соединяет город и села Далматовского округа, а также отремонтирован мост в селе Горохово на дороге „Иртыш — Юргамыш — Куртамыш — Горохово — Ждановка“. Ранее в этом году были введены в эксплуатацию мосты через реки Исеть, Чумляк и Крутишка. Всего с 2019 года в регионе восстановлено 42 мостовых сооружения, включая ключевые мосты и путепроводы в Кургане и Шадринске», — подчеркнул губернатор Шумков в информации для подписчиков своего канала.

Помимо указанных объектов, отмечается значительная работа по путепроводам в Кургане и Шадринске, а также почти полное восстановление путепровода на проспекте Машиностроителей. Уже в следующем году при поддержке федерального правительства начнется строительство моста-дублера Чеховского путепровода, проектная документация на который почти готова.

