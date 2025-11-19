Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В Сургуте полиция задержала мигранта с крупной партией наркотиков

19 ноября 2025 в 12:31
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мужчину задержали с 30-ю граммами наркотиков

Мужчину задержали с 30-ю граммами наркотиков

Фото: Илья Московец © URA.RU

Полиция Сургута задержала 29-летнего мигранта с крупной партией наркотиков. Об этом сообщили в УМВД Югры.

«Ранее не судимый мужчина планировал сбывать наркотики через „закладки“ на территории Сургута и в его окрестностях. При досмотре у задержанного под одеждой был обнаружен пакет, обмотанный липкой лентой, внутри которого находились 35 свертков с синтетическим веществом», — сказано в сообщении.

Вес наркотиков составил более 30 граммов. На мужчину возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Он заключен под стражу.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал