В Сургуте полиция задержала мигранта с крупной партией наркотиков
Мужчину задержали с 30-ю граммами наркотиков
Фото: Илья Московец © URA.RU
Полиция Сургута задержала 29-летнего мигранта с крупной партией наркотиков. Об этом сообщили в УМВД Югры.
«Ранее не судимый мужчина планировал сбывать наркотики через „закладки“ на территории Сургута и в его окрестностях. При досмотре у задержанного под одеждой был обнаружен пакет, обмотанный липкой лентой, внутри которого находились 35 свертков с синтетическим веществом», — сказано в сообщении.
Вес наркотиков составил более 30 граммов. На мужчину возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере. Он заключен под стражу.
