В Сургуте полиция задержала мигранта с крупной партией наркотиков

Полиция Сургута задержала 29-летнего мигранта с крупной партией наркотиков. Об этом сообщили в УМВД Югры.

«Ранее не судимый мужчина планировал сбывать наркотики через „закладки“ на территории Сургута и в его окрестностях. При досмотре у задержанного под одеждой был обнаружен пакет, обмотанный липкой лентой, внутри которого находились 35 свертков с синтетическим веществом», — сказано в сообщении.