В ХМАО проверяют массажистку после жалобы матери на жестокое обращение с ребенком

Силовики ХМАО проверяет массажиста из-за грубого обращения с ребенком
19 ноября 2025 в 13:14
Следователи проверят массажиста, которого обвинили в жестоком обращении с ребенком

Следователи проверят массажиста, которого обвинили в жестоком обращении с ребенком

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте следственный комитет начал проверку после жалобы матери девочки на действия массажистки. По словам женщины, сотрудница медучреждения грубо обращалась с ребенком и могла применять физическую силу.

«По факту публикации следственным управлением организована процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства инцидента», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета.

Мать рассказала, что инцидент произошел в дневном стационаре «Росинка» на улице Бажова, 25. Девочка стала отказываться от процедур, плакала и утверждала, что массажистка «ругает и бьет». Югорчанка записала разговор на диктофон — на аудио слышны угрозы в адрес ребенка и его плач.

