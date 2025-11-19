В ХМАО проверяют массажистку после жалобы матери на жестокое обращение с ребенком

В Сургуте следственный комитет начал проверку после жалобы матери девочки на действия массажистки. По словам женщины, сотрудница медучреждения грубо обращалась с ребенком и могла применять физическую силу.

Мать рассказала, что инцидент произошел в дневном стационаре «Росинка» на улице Бажова, 25. Девочка стала отказываться от процедур, плакала и утверждала, что массажистка «ругает и бьет». Югорчанка записала разговор на диктофон — на аудио слышны угрозы в адрес ребенка и его плач.