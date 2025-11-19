Депздрав ХМАО раскрыл состояние пострадавших при взрыве в пристрое «Магнита»

Двое пострадавших при пожаре в «Магните» госпитализированы Фото: Илья Московец © URA.RU

После пожара в пристрое супермаркета Магнит в Сургуте в больницы доставили четырех пострадавших. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО.

«В результате ЧС в медицинские организации доставлены четыре пострадавших. Двум из них медицинская помощь оказана амбулаторно, двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.