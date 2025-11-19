Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Депздрав ХМАО раскрыл состояние пострадавших при взрыве в пристрое «Магнита»

В ХМАО двое пострадавших при пожаре в «Магните» госпитализированы
19 ноября 2025 в 14:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Двое пострадавших при пожаре в "Магните" госпитализированы

Двое пострадавших при пожаре в «Магните» госпитализированы

Фото: Илья Московец © URA.RU

После пожара в пристрое супермаркета Магнит в Сургуте в больницы доставили четырех пострадавших. Об этом URA.RU сообщили в департаменте здравоохранения ХМАО.

«В результате ЧС в медицинские организации доставлены четыре пострадавших. Двум из них медицинская помощь оказана амбулаторно, двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Пожар произошел в пристрое на улице Замятинская после взрыва газового баллона в соседней пекарне. Огонь охватил около 250 квадратных метров, часть кровли обрушилась. Спасатели вынесли из здания 40 газовых баллонов.

Материал из сюжета:

В Сургуте загорелся "Магнит" и прогремел взрыв

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал