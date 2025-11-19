Дополнительные электрички хотят запустить из Кургана до соседних регионов

В Кургане могут появиться дополнительные скорые поезда до Екатеринбурга и Челябинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители Южно-Уральской железной дороги предложили ввести дополнительные скорые рейсы из Кургана в Екатеринбург и Челябинск на электропоездах серии ЭС104 «Финист» (аналог «Ласточки»). Об этом рассказывает oblast45.ru.

«Южно-Уральская железная дорога предлагает запустить дополнительные скорые поезда „Финист“ по маршрутам Челябинск-Главный — Курган — Пригород и Екатеринбург-Пассажирский — Курган — Пригород. По маршруту в Челябинск-поезд будет ходить ежедневно, время в пути около 3,5 часа, стоимость билета — 891 рубль. По маршруту в Екатеринбург — ежедневный рейс, время в пути 5 часов 40 минут, цена билета — 1489 рублей», — говорится в сообщении.

Сейчас поезд «Финист» уже курсирует между Курганом и Екатеринбургом с отправлением из Кургана в 6:27 и из Екатеринбурга в 18:33 со временем в пути около 5 часов. Также ежедневно ходит поезд между Курганом и Челябинском: из Кургана в 7:47, из Челябинска в 17:57, продолжительность поездки около 3,5 часа. Запуски новых рейсов планируются на март и октябрь 2026 года соответственно.

Продолжение после рекламы