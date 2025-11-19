Курганский суд разрешил зеку из Казахстана отбывать наказание в России

Осужденного в Казахстане курганца переведут в российскую колонию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Притобольном районном суде (Курганская область) удовлетворили представление о разрешении отбытия наказания в РФ осужденному в Казахстане мужчине. Курганец, осужденный в соседней стране, буудет переведен в российскую колонию. Об этом URA.RU рассказали в районном суде.

«Первый заместитель директора ФСИН России обратился в суд с представлением в отношении А.А.О. о передаче осужденного для дальнейшего отбывания наказания из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. <…> По итогам рассмотрения представление судья удовлетворил», — сообщили в пресс-службе суда в ответ на запрос. Осужденного передадут для дальнейшего отбывания из Казахстана в учреждение системы исполнения наказаний России.

Согласно информации судебной организации, заявление о переводе в исправительное учреждение РФ поступило от самого осужденного. Перевести заключенного по решение суда разрешили согласно Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания. Казахстан и Россия являются участниками этой конвенции.

