Курганский суд разрешил зеку из Казахстана отбывать наказание в России
Осужденного в Казахстане курганца переведут в российскую колонию
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Притобольном районном суде (Курганская область) удовлетворили представление о разрешении отбытия наказания в РФ осужденному в Казахстане мужчине. Курганец, осужденный в соседней стране, буудет переведен в российскую колонию. Об этом URA.RU рассказали в районном суде.
«Первый заместитель директора ФСИН России обратился в суд с представлением в отношении А.А.О. о передаче осужденного для дальнейшего отбывания наказания из Республики Казахстан в Российскую Федерацию. <…> По итогам рассмотрения представление судья удовлетворил», — сообщили в пресс-службе суда в ответ на запрос. Осужденного передадут для дальнейшего отбывания из Казахстана в учреждение системы исполнения наказаний России.
Согласно информации судебной организации, заявление о переводе в исправительное учреждение РФ поступило от самого осужденного. Перевести заключенного по решение суда разрешили согласно Конвенции о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания. Казахстан и Россия являются участниками этой конвенции.
Рассматривалось представление в Притобольном суде, потому что мужчина имел регистрацию в данном курганском районе. В соседнем государстве он был осужден за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. В российской колонии мужчиина останется еще на несколько лет — окончание срока наказания истекает в октябре 2028 года.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!