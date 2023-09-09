Полковник полиции заменил в гордуме Перми депутата, уехавшего в Германию

На довыборах по округу №5 в пермскую гордуму победил директор по развитию АО «Полиэкс», бывший руководитель центра противодействия ГУ МВД по Пермскому краю Антон Мелюхин. Полковник полиции набрал 57,41% голосов. Информация об этом содержится на портале ГАС «Выборы». Сергей Захаров, представлявший округ в думе, отказался от мандата в связи с переездом в Германию.
«Мелюхин Антон Николаевич — 57,41% голосов», — отмечено на портале. Явка составила 11%.
Всего в выборах участвовали пять человек. Заместитель директора по финансам ООО «ЖилСтандарт-П» Ольга Шадрина («Справедливая Россия — За правду») набрала 20,8%, сотрудница минтранса Светлана Соловьева (КПРФ) — 5,86% голосов, слесарь АО «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы» Илья Горбунов (ЛДПР) — 7,13%, заместитель управляющего ООО «Сатурн» Александр Анфалов («Новые люди») — 6,24%.
АО «Полиэкс» является официальным дистрибьютером ООО «УЗПМ», который связывают с сыном вице-премьера РФ Юрия Трутнева Дмитрием Трутневым. До назначения в компанию Антон Мелюхин работал в полиции: был замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции, потом возглавлял центр «Э». Уволился со службы в связи с выходом на пенсию.
Мандат депутата пермской гордумы по округу №5 стал вакантным весной 2023 года. Сергей Захаров, который представлял округ, сложил полномочия. Он переехал в Германию. И оттуда критиковал СВО.
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