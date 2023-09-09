Полковник полиции заменил в гордуме Перми депутата, уехавшего в Германию

Депутатом Пермской гордумы стал полковник полиции Антон Мелюхин

10 сентября 2023 в 23:13 Размер текста - 17 +

Антон Мелюхин в звании полковника полиции ушел на пенсию из ГУ МВД РФ по Пермскому краю Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На довыборах по округу №5 в пермскую гордуму победил директор по развитию АО «Полиэкс», бывший руководитель центра противодействия ГУ МВД по Пермскому краю Антон Мелюхин. Полковник полиции набрал 57,41% голосов. Информация об этом содержится на портале ГАС «Выборы». Сергей Захаров, представлявший округ в думе, отказался от мандата в связи с переездом в Германию. «Мелюхин Антон Николаевич — 57,41% голосов», — отмечено на портале. Явка составила 11%. Всего в выборах участвовали пять человек. Заместитель директора по финансам ООО «ЖилСтандарт-П» Ольга Шадрина («Справедливая Россия — За правду») набрала 20,8%, сотрудница минтранса Светлана Соловьева (КПРФ) — 5,86% голосов, слесарь АО «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы» Илья Горбунов (ЛДПР) — 7,13%, заместитель управляющего ООО «Сатурн» Александр Анфалов («Новые люди») — 6,24%. АО «Полиэкс» является официальным дистрибьютером ООО «УЗПМ», который связывают с сыном вице-премьера РФ Юрия Трутнева Дмитрием Трутневым. До назначения в компанию Антон Мелюхин работал в полиции: был замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции, потом возглавлял центр «Э». Уволился со службы в связи с выходом на пенсию. Мандат депутата пермской гордумы по округу №5 стал вакантным весной 2023 года. Сергей Захаров, который представлял округ, сложил полномочия. Он переехал в Германию. И оттуда критиковал СВО. Фото: с личной страницы Антона Мелюхина в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На довыборах по округу №5 в пермскую гордуму победил директор по развитию АО «Полиэкс», бывший руководитель центра противодействия ГУ МВД по Пермскому краю Антон Мелюхин. Полковник полиции набрал 57,41% голосов. Информация об этом содержится на портале ГАС «Выборы». Сергей Захаров, представлявший округ в думе, отказался от мандата в связи с переездом в Германию. «Мелюхин Антон Николаевич — 57,41% голосов», — отмечено на портале. Явка составила 11%. Всего в выборах участвовали пять человек. Заместитель директора по финансам ООО «ЖилСтандарт-П» Ольга Шадрина («Справедливая Россия — За правду») набрала 20,8%, сотрудница минтранса Светлана Соловьева (КПРФ) — 5,86% голосов, слесарь АО «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы» Илья Горбунов (ЛДПР) — 7,13%, заместитель управляющего ООО «Сатурн» Александр Анфалов («Новые люди») — 6,24%. АО «Полиэкс» является официальным дистрибьютером ООО «УЗПМ», который связывают с сыном вице-премьера РФ Юрия Трутнева Дмитрием Трутневым. До назначения в компанию Антон Мелюхин работал в полиции: был замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции, потом возглавлял центр «Э». Уволился со службы в связи с выходом на пенсию. Мандат депутата пермской гордумы по округу №5 стал вакантным весной 2023 года. Сергей Захаров, который представлял округ, сложил полномочия. Он переехал в Германию. И оттуда критиковал СВО.