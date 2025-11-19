В пристрое к «Магниту» в ХМАО, где произошел взрыв, недавно сделали ремонт

В пекарне недавно обновили ремонт Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пекарня в пристрое к магазину Магнит в поселке Дорожный (Сургут), где перед пожаром прогремел взрыв, была отремонтирована незадолго до ЧП. Об этом URA.RU сообщил один из местных жителей

«Помещение достаточно серьезно обновили. Точка пользовалась популярностью у покупателей», — рассказал инсайдер. По словам собеседника, в пекарне продавали лепешки и другую выпечку. Одна из рабочих версий — разгерметизация покупного газового баллона, который использовали для печей.

В пресс-службе МЧС Югры URA.RU сообщили, что причины пожара устанавливаются. «Дознаватели работают», — пояснили в ведомстве.

