В пристрое к «Магниту» в ХМАО, где произошел взрыв, недавно сделали ремонт

19 ноября 2025 в 16:37
В пекарне недавно обновили ремонт

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Пекарня в пристрое к магазину Магнит в поселке Дорожный (Сургут), где перед пожаром прогремел взрыв, была отремонтирована незадолго до ЧП. Об этом URA.RU сообщил один из местных жителей

«Помещение достаточно серьезно обновили. Точка пользовалась популярностью у покупателей», — рассказал инсайдер. По словам собеседника, в пекарне продавали лепешки и другую выпечку. Одна из рабочих версий — разгерметизация покупного газового баллона, который использовали для печей.

В пресс-службе МЧС Югры URA.RU сообщили, что причины пожара устанавливаются. «Дознаватели работают», — пояснили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте в пристрое магазина «Магнит» произошел взрыв бытового газа. Пострадавших среди покупателей и сотрудников магазина нет.

Материал из сюжета:

В Сургуте загорелся "Магнит" и прогремел взрыв

