Миллиардер из ХМАО раздает умные колонки за подписку на соцсети своей компании

Миллиардер из ХМАО набирает подписчиков в группу своей компании за колонку с ИИ

Владелец строительной компании «Талспецстрой», один из самых богатых предпринимателей Югры Анатолий Марченко из Нягани запустил онлайн-конкурс с главным призом — умной колонкой. Гаджет отдадут тому, кто привлечет больше подписчиков в корпоративную группу его компании.

«Объявляем конкурс, главный приз — умная колонка, которая создаст уютную атмосферу дома или на вахте. Победителем станет участник, который пригласит наибольшее количество новых подписчиков», — сказано в сообщении компании миллиардера в социальной сети «ВКонтакте».

По словам организаторов, новые подписчики должны отметить человека, который их пригласил. Принять участие смогут только те, кто выполнит требования — подпишется сам, приведет новых читателей и уложится в установленные сроки. Победителя обещают определить в начале декабря.

