Миллиардер из ХМАО раздает умные колонки за подписку на соцсети своей компании

Миллиардер из ХМАО набирает подписчиков в группу своей компании за колонку с ИИ
Владелец строительной компании «Талспецстрой», один из самых богатых предпринимателей Югры Анатолий Марченко из Нягани запустил онлайн-конкурс с главным призом — умной колонкой. Гаджет отдадут тому, кто привлечет больше подписчиков в корпоративную группу его компании.
«Объявляем конкурс, главный приз — умная колонка, которая создаст уютную атмосферу дома или на вахте. Победителем станет участник, который пригласит наибольшее количество новых подписчиков», — сказано в сообщении компании миллиардера в социальной сети «ВКонтакте».
По словам организаторов, новые подписчики должны отметить человека, который их пригласил. Принять участие смогут только те, кто выполнит требования — подпишется сам, приведет новых читателей и уложится в установленные сроки. Победителя обещают определить в начале декабря.
Ранее URA.RU писало, что Марченко входит в число богатейших жителей ХМАО. Его основные активы сосредоточены в компаниях, занимающихся строительством дорог, мостов и инфраструктурных объектов — «Талспецстрой», «СНГ» и «НПО „Глонасс-Технологии“».
