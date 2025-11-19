Логотип РИА URA.RU
Миллиардер из ХМАО раздает умные колонки за подписку на соцсети своей компании

19 ноября 2025 в 16:30
Миллиардер из ХМАО набирает подписчиков в группу своей компании за колонку с ИИ

Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Владелец строительной компании «Талспецстрой», один из самых богатых предпринимателей Югры Анатолий Марченко из Нягани запустил онлайн-конкурс с главным призом — умной колонкой.  Гаджет отдадут тому, кто привлечет больше подписчиков в корпоративную группу его компании.

«Объявляем конкурс, главный приз — умная колонка, которая создаст уютную атмосферу дома или на вахте. Победителем станет участник, который пригласит наибольшее количество новых подписчиков», — сказано в сообщении компании миллиардера в социальной сети «ВКонтакте».

По словам организаторов, новые подписчики должны отметить человека, который их пригласил. Принять участие смогут только те, кто выполнит требования — подпишется сам, приведет новых читателей и уложится в установленные сроки. Победителя обещают определить в начале декабря.

Ранее URA.RU писало, что Марченко входит в число богатейших жителей ХМАО. Его основные активы сосредоточены в компаниях, занимающихся строительством дорог, мостов и инфраструктурных объектов — «Талспецстрой», «СНГ» и «НПО „Глонасс-Технологии“».

