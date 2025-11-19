Логотип РИА URA.RU
Власти ХМАО одобрили субсидии РЖД на развитие железнодорожной инфраструктуры

19 ноября 2025 в 16:50
ХМАО выделит субсидии РЖД на реконструкцию ж/д

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Правительство ХМАО утвердило порядок предоставления субсидий РЖД на реконструкцию и строительство объектов железнодорожной инфраструктуры в округе. Документ опубликован на официальном портале региональных властей.

«Целью предоставления субсидии является возмещение части затрат ОАО РЖД, произведенных согласно утвержденной проектной документации на мероприятия по реконструкции, вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования», — говорится в документе. Размер поддержки ограничен 50% фактических расходов компании.

Чтобы получить субсидию, РЖД должны направить в департамент дорожного хозяйства предложения по реконструкции объектов. Компания также обязана подтвердить отсутствие налоговой задолженности и соответствие требованиям законодательства, включая условия о бенефициарах и отсутствии связей с экстремистскими организациями.

Что случилось в ХМАО?

