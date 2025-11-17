Мать ребенка, голову которого нашли в пруду Москвы, пришла с повинной: новые подробности громкого дела

Елена Цуканова призналась в убийстве 6-летнего сына, но не смогла назвать мотивы преступления Фото: Илья Московец © URA.RU

В подмосковной Балашихе задержана местная жительница по подозрению в убийстве собственного шестилетнего сына. Женщина полностью признала вину, оформив явку с повинной, однако не смогла внятно объяснить мотивы преступления. Об этом сообщает Следком.

По версии следствия, мать совершила убийство ребенка в своей квартире, после чего расчленила тело и выбросила останки в Гольяновский пруд Москвы. На месте происхождения работали следователи и криминалисты, были изъяты ножи и другие вещественные доказательства. Новые подробности загадочного убийства — в материале URA.RU.

Пришла с повинной

В Балашихе задержана местная жительница по подозрению в убийстве своего 6-летнего сына. Женщина призналась в совершении преступления, но не смогла объяснить его мотивы, сообщает Следственный комитет по Московской области.

По версии следствия, убийство было совершено в квартире, после чего подозреваемая избавилась от фрагментов тела, выбросив их в водоем. «На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла», — указывается в telegram-канале Следственного комитета РФ.

До этого сообщалось, что мать пытались опросить еще ранее, но она была не в состоянии что-либо рассказать из-за наркотического опьянения, отмечал Shot. По данным авторов канала, подозреваемые также вместе употребляли наркотики. Соседи неоднократно слышали из их квартиры громкие ссоры и детские крики. Помимо проблем с запрещенными веществами, женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере.

Мать ребенка — уличный «маг» с обострениями

Подозреваемая в убийстве шестилетнего сына Елена Цуканова — уроженка Пензенской области, перебравшаяся в Москву. Она пыталась получить высшее образование в МГГУ имени Шолохова, однако оставила учебу на втором курсе. С тех пор Цуканова работала в основном курьером или продавцом, причем часто меняя места работы.

По имеющейся информации, Цуканова испытывала серьезные финансовые трудности. На момент трагедии ее долги по микрозаймам превышали 100 тысяч рублей, сообщает telegram-канал Mash. Несколько финансовых организаций, уже выиграли суды о взыскании с нее непогашенных кредитов. Также сообщается, что в социальных сетях Цуканова увлекается колдовскими практиками, называя себя «магом» и проводя так называемые «эксперименты с сознанием». Она утверждала, что обладает сверхспособностями, которые проявились с 2022 года.

Соседи подозреваемой сообщают, что давно наблюдали у нее признаки психического расстройства. По их данным, женщина состояла на учете с диагнозом «параноидальная шизофрения». Медики отмечали, что обычно она не проявляла агрессии, но в последнее время ее поведение стало более странным, передает telegram-канал Mash.

Осенью у Цукановой, со слов очевидцев, началось сезонное обострение заболевания — с начала сентября соседи несколько раз вызывали для нее скорую помощь. При этом они утверждают, что никогда не видели в квартире сожителя, о котором сообщила сама подозреваемая. По предварительной версии, женщина могла находиться в состоянии индуцированного бреда — когда бредовые идеи передаются от одного человека к другому. Также подобное состояние могло развиться на фоне употребления синтетических наркотиков.

Хронология происшествия

Утром рабочие обнаружили в Гольяновском пруду на востоке Москвы рюкзак с останками ребенка. Водолазы провели поисковые работы, но других частей тела не нашли. В этот же день бабушка ребенка заявила в полицию об исчезновении внука. Позднее, вечером тело ребенка без головы было найдено на балконе квартиры в Балашихе, сообщал Shot.

По данным следствия, голова ребенка была перевезена на 8 км от места проживания до Гольяновского пруда, хотя рядом с местом жительства Цукановой находился Алексеевский пруд. Это могло быть попыткой запутать следствие.

Следком забрал дело об убийстве