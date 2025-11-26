В Свердловской области создали спецкомиссию из-за ссор школьников с учителями

«Диалог между поколениями особенный. И, конечно, он должен строиться на взаимоуважении. А уважение к педагогам первоначально закладывается в семье. Для этого мы создали комиссию, куда педагоги могут обращаться за рассмотрением спорных ситуаций, и такие обращения есть», — сказал глава региона, отвечая на вопрос о том, что в интернете часто появляется информация о конфликте учеников и учителей. По его словам, в соответствующую комиссию уже есть пять обращений.