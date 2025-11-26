Логотип РИА URA.RU
Общество

Здоровье

В Екатеринбурге построят МГУ, который решит главную проблему свердловчан

В Екатеринбурге построят Медицинский государственный университет
26 ноября 2025 в 19:47
Новый вуз поможет решить проблему с кадрами

Новый вуз поможет решить проблему с кадрами

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области построят МГУ — Медицинский государственный университет, который в будущем позволит решить вопрос дефицита кадров в больницах. Об этом рассказал губернатор Денис Паслер по время прямой линии 26 ноября.

«Во время предвыборной компании я говорил, что надо в Свердловской области строить свой новый медицинский вуз — так называемый МГУ. У кого-то будут ассоциации с московским вузом, но это Медицинский государственный университет с новыми условиями», — объяснил Паслер.

Он подчеркнул, что у этой идеи есть немало сторонников. Уже найдены площади, земельные участки и инвесторы, которые займутся реализацией проекта. «Мы движемся в этом направлении. Хотим, чтобы появился свой новый МГУ, который будет решать вопрос кадров на Урале», — добавил губернатор.

Ранее он анонсировал, что в ближайшие годы в регионе отремонтируют и построят 74 больницы. Их оснастят по последнему слову техники, чтобы привлечь на работу новые, молодые кадры. Имеющиеся в Екатеринбурге медицинский колледж и университет (УГМУ) не справляются с этой задачей.

