В Екатеринбурге построят МГУ, который решит главную проблему свердловчан

Новый вуз поможет решить проблему с кадрами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области построят МГУ — Медицинский государственный университет, который в будущем позволит решить вопрос дефицита кадров в больницах. Об этом рассказал губернатор Денис Паслер по время прямой линии 26 ноября.

«Во время предвыборной компании я говорил, что надо в Свердловской области строить свой новый медицинский вуз — так называемый МГУ. У кого-то будут ассоциации с московским вузом, но это Медицинский государственный университет с новыми условиями», — объяснил Паслер.

Он подчеркнул, что у этой идеи есть немало сторонников. Уже найдены площади, земельные участки и инвесторы, которые займутся реализацией проекта. «Мы движемся в этом направлении. Хотим, чтобы появился свой новый МГУ, который будет решать вопрос кадров на Урале», — добавил губернатор.

