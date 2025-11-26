Губернатор Паслер объяснил, почему продают половину акций ФК «Урал»

«Активов в этой организации, кроме бренда, нет. Нет стадионов, баз, по сути, это важная составляющая футбола Свердловской области. Бренд — самый главный актив, который имеется, и есть желание привлекать инвесторов, которые будут финансировать клуб. Потому что, если перед началом сезона у тебя нет гарантированного бюджета, это сложно. А если есть возможность получить инвестора с деньгами на ближайшие пять лет, это принесет стабильность бюджету, команде и стабильный результат», — объяснил Паслер.