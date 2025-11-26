Логотип РИА URA.RU
Общество

Губернатор Паслер объяснил, почему продают половину акций ФК «Урал»

Губернатор Паслер: продажа акций ФК «Урал» принесет стабильный результат команде
26 ноября 2025 в 20:31
Многих болельщиков взволновала новость о продаже акций любимого клуба

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Продажа половины акций футбольного клуба «Урал» должна помочь команде достичь хороших результатов, а также принесет стабильность бюджету. Таким мнением поделился свердловский губернатор Денис Паслер, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции 26 ноября. 

«Активов в этой организации, кроме бренда, нет. Нет стадионов, баз, по сути, это важная составляющая футбола Свердловской области. Бренд — самый главный актив, который имеется, и есть желание привлекать инвесторов, которые будут финансировать клуб. Потому что, если перед началом сезона у тебя нет гарантированного бюджета, это сложно. А если есть возможность получить инвестора с деньгами на ближайшие пять лет, это принесет стабильность бюджету, команде и стабильный результат», — объяснил Паслер.

Он добавил, что требования к инвестору будут немаленькие. «Для участия надо, чтобы  500-600-700 млн платили. Вот тогда, что называется, добро пожаловать», — сказал губернатор. 

О продаже 50% акций футбольного клуба «Урал» сообщали 24 ноября. Правительство Свердловской области выставило их на продажу, совладельцем команды станет частник. Оценка стоимости уже прошла, скоро начнутся торги, на которые может заявиться любой желающий. Половина акций «Урала» стоит 12,05 млн рублей.

