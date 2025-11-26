Паслера спросили, надо ли свердловчанам туже завязать пояса

Денис Паслер подчеркнул, что на все важные цели средства в бюджете есть Фото: скрин прямого эфира пресс-конференции Дениса Паслера

Свердловчанам не будет нужды «потуже завязать пояса», потому что бюджет региона на ближайшие годы предусматривает расходы на все самые главные социальные направления. Об этом заявил губернатор Денис Паслер, отвечая на пресс-конференции на вопросы журналистов.

«В первом чтении бюджет принят. Я уже рассказал о всех направлениях и структуре бюджета на 2025-2028 годы. Есть обязательства перед жителями и социальными важными направлениями, такими как строительство, дорогие, ветхое жилье. Если бы мы думали о затягивании поясов, как вы сказали, был бы другой расход», — ответил губернатор.