Проблему транспорта в Свердловской области решит важная закупка
Новые автобусы появятся в муниципалитетах до конца текущего года
Фото: Илья Московец © URA.RU
До конца 2025 года муниципалитеты Свердловской области получат 316 новых автобусов. Об этом в прямом эфире сообщил губернатор региона Денис Паслер, отвечая на вопрос об организации межмуниципальных пассажирских перевозок.
«В этом году приобретается техника по всей области. [...] Но в целом, как я уже сказал, это большой задел: 316 единиц техники, который распределяется по большинству муниципалитетов области, особенно там, где есть потребности, где сформированы маршруты и где есть пассажиропоток», — отметил Паслер.
Губернатор также обратил внимание на важность транспортного сообщения между Среднеуральском и Екатеринбургом. Ранее свердловчане сообщили о сокращении количества рейсов по маршруту № 111 между городами.
Ранее губернатор Денис Паслер отмечал важность совершенствования транспортного сообщения в области и Екатеринбурге. Он подчеркнул, что в бюджет 2026-2028 годов деньги уже заложены. Все заявления главы региона — в онлайн-трансляции URA.RU.
