Проблему транспорта в Свердловской области решит важная закупка

До конца 2025 года муниципалитеты Свердловской области получат 316 новых автобусов. Об этом в прямом эфире сообщил губернатор региона Денис Паслер, отвечая на вопрос об организации межмуниципальных пассажирских перевозок.

«В этом году приобретается техника по всей области. [...] Но в целом, как я уже сказал, это большой задел: 316 единиц техники, который распределяется по большинству муниципалитетов области, особенно там, где есть потребности, где сформированы маршруты и где есть пассажиропоток», — отметил Паслер.

Губернатор также обратил внимание на важность транспортного сообщения между Среднеуральском и Екатеринбургом. Ранее свердловчане сообщили о сокращении количества рейсов по маршруту № 111 между городами.

