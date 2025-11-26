Логотип РИА URA.RU
Проблему транспорта в Свердловской области решит важная закупка

В муниципалитеты Свердловской области поступит 316 новых автобусов
26 ноября 2025 в 19:17
Новые автобусы появятся в муниципалитетах до конца текущего года

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

До конца 2025 года муниципалитеты Свердловской области получат 316 новых автобусов. Об этом в прямом эфире сообщил губернатор региона Денис Паслер, отвечая на вопрос об организации межмуниципальных пассажирских перевозок.

«В этом году приобретается техника по всей области. [...] Но в целом, как я уже сказал, это большой задел: 316 единиц техники, который распределяется по большинству муниципалитетов области, особенно там, где есть потребности, где сформированы маршруты и где есть пассажиропоток», — отметил Паслер.

Губернатор также обратил внимание на важность транспортного сообщения между Среднеуральском и Екатеринбургом. Ранее свердловчане сообщили о сокращении количества рейсов по маршруту № 111 между городами.

Ранее губернатор Денис Паслер отмечал важность совершенствования транспортного сообщения в области и Екатеринбурге. Он подчеркнул, что в бюджет 2026-2028 годов деньги уже заложены. Все заявления главы региона — в онлайн-трансляции URA.RU

