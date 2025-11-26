Паслер ответил свердловскому бойцу СВО во время прямой линии

Боец СВО задал вопрос губернатору Денису Паслеру (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В ходе прямой линии губернатор Свердловской области Денис Паслер рассказал о том, как реализуется программа «Управленческие кадры Урала» для участников СВО. По его словам, из 660 заявок отобрано 66 кандидатов, часть из которых уже начала обучение, а остальные присоединятся после демобилизации.

Программа направлена на поддержку участников СВО и помощь в их дальнейшем трудоустройстве. «Весной запустили программу, заявились 660 участников. Отобрали 66 ребят, которые приступили к обучению. 31 — в очном постоянном режиме, 35 еще демобилизуются и продолжат курс обучения. Для всех закрепили наставников — руководителей как госорганов власти, так и бизнеса. После завершения будем обязательно предлагать трудоустройство», — сообщил губернатор.

Ветеран СВО обратился к губернатору с жалобой на то, что подача заявления для участия в программе требует личного присутствия, что создаёт неудобства. Боец поинтересовался, возможно ли изменить порядок участия и подачи документов, чтобы у военнослужащих была возможность делать это удалённо. Губернатор в ответ заявил, что надеется на скорое завершение СВО, и у участников появится возможность выбора между очной и заочной формами обучения.

Продолжение после рекламы