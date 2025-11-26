Логотип РИА URA.RU
Один из крупнейших застройщиков Урала отказался от иностранного ПО

«Атомстройкомплекс» ведет корпоративные коммуникации через отечественное ПО
26 ноября 2025 в 20:06
Застройщик перешел на отечественное ПО (архивное фото)

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Компания «Атомстройкомплекс» перешла на ведение корпоративных коммуникаций через отечественное ПО. Переход на российские онлайн-решения произошел из-за отказа части зарубежных IT-инструментов и ради унификации средств делового общения между сотрудниками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе оператора МТС, чьи продукты выбрал девелопер.

«До перехода на российские разработки различные подразделения „Атомстройкомплекса“ коммуницировали друг с другом с помощью десятка зарубежных IT-продуктов. Часть таких сервисов потеряла поддержку в лице их иностранных разработчиков. Полноценной заменой этим продуктам стал тариф, который объединил сервисы, необходимые застройщику», — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Как отметила директор «Атомстройкомплекс-IT» Полина Сергеева, отечественными инструментами корпоративной коммуникации в холдинге пользуются около 5,5 тысячи сотрудников. Это специалисты проектного института, более десятка заводов по производству стройматериалов, представители подрядных и эксплуатирующих организаций.

