Один из крупнейших застройщиков Урала отказался от иностранного ПО

Застройщик перешел на отечественное ПО (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Компания «Атомстройкомплекс» перешла на ведение корпоративных коммуникаций через отечественное ПО. Переход на российские онлайн-решения произошел из-за отказа части зарубежных IT-инструментов и ради унификации средств делового общения между сотрудниками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе оператора МТС, чьи продукты выбрал девелопер.

«До перехода на российские разработки различные подразделения „Атомстройкомплекса“ коммуницировали друг с другом с помощью десятка зарубежных IT-продуктов. Часть таких сервисов потеряла поддержку в лице их иностранных разработчиков. Полноценной заменой этим продуктам стал тариф, который объединил сервисы, необходимые застройщику», — рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.