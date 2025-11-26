Паслер высказался о сносе киосков в Екатеринбурге

По словам Паслера, к сносу киосков нужно подходить аккуратно Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге есть немало нестационарных торговых объектов (НТО), которые установлены с нарушением. Однако в этом секторе работает немало людей, что нужно учитывать при сносе киосков. Об этом во время прямой линии сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Мы на сегодня нашли такой определенный статус-кво, который должен заново перезапустить совместные действия бизнеса и власти. Было принято решение о приостановке сноса и глава комиссии докладывает, что работа приостановлена. С другой, неправильно сказать, что нет проблем и надо забыть эту историю. На встрече с бизнесом я сказал, что сплошняком все убрать — неправильно», — сказал глава региона. По его словам, есть немало объектов, которые установлены с нарушениями — это нельзя игнорировать. При этом в этом секторе работает много людей.

Также губернатор подчеркнул, что должны быть особые места для местных производителей. Например, тем, кто продает хлеб или мясо. Однако объекты, как отметил Паслер, должны быть красивые. «Для такого города, как Екатеринбург, они должны быть стандартизированы. Во-вторых, нужно определить, где объекты могут стоять, а где нет», — добавил он.

