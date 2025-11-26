«Город — для жителей»: Паслер высказался о запрете самокатов в Свердловской области
Денис Паслер высказал мнение о том, что отказываться от СИМ полностью не имеет смысла
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Губернатор Свердловской области Денис Паслер прокомментировал ситуацию с самокатами в регионе в ходе прямой линии. Он заявил, что полный отказ от средств индивидуальной мобильности (СИМ) нецелесообразен, хотя необходимо регулировать их использование в местах массового скопления людей.
Паслер подчеркнул, что город должен быть удобным и безопасным для жителей. «Я неоднократно говорил, что город в первую очередь для жителей. В этом смысле должны создаваться такие условия, чтобы людям было безопасно и комфортно», — отметил губернатор. Он признал, что в регионе много аварий с участием СИМ, но считает самокаты неплохим способом передвижения в большом городе.
При этом Паслер не исключает введения ограничений в местах с большим скоплением пешеходов и туристов. Губернатор также отметил, что запрет самокатов не приведет к эффективным результатам. «На смену опасному транспорту уже скоро придет что-то другое. Запретить все не получится», — сказал он.
Уже приняты некоторые меры по улучшению безопасности: введено ограничение скорости и закрыты некоторые территории для самокатов. Власти обещают повторно обдумать вопрос о регулировании использования самокатов в регионе. В Екатеринбурге, по словам губернатора, около 12–14 тысяч самокатов, и компании активно развивают свой бизнес в городе.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!