«Город — для жителей»: Паслер высказался о запрете самокатов в Свердловской области

Денис Паслер высказал мнение о том, что отказываться от СИМ полностью не имеет смысла Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер прокомментировал ситуацию с самокатами в регионе в ходе прямой линии. Он заявил, что полный отказ от средств индивидуальной мобильности (СИМ) нецелесообразен, хотя необходимо регулировать их использование в местах массового скопления людей.

Паслер подчеркнул, что город должен быть удобным и безопасным для жителей. «Я неоднократно говорил, что город в первую очередь для жителей. В этом смысле должны создаваться такие условия, чтобы людям было безопасно и комфортно», — отметил губернатор. Он признал, что в регионе много аварий с участием СИМ, но считает самокаты неплохим способом передвижения в большом городе.

При этом Паслер не исключает введения ограничений в местах с большим скоплением пешеходов и туристов. Губернатор также отметил, что запрет самокатов не приведет к эффективным результатам. «На смену опасному транспорту уже скоро придет что-то другое. Запретить все не получится», — сказал он.

Продолжение после рекламы