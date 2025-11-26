Полиция нагрянула в свердловский филиал скандального центра Хоботовой

Полиция проверяет филиал центра (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Под Екатеринбургом сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) провели проверку в филиале центра Анны Хоботовой, расположенном в поселке Исеть. По информации URA.RU, проверка связана с недавним штурмом центра в Подмосковье и обвинениями в жестоком обращении с детьми.

«Внимание правоохранительных органов могло быть привлечено к личности Виталия Балабрикова. Ранее работал в екатеринбургском филиале центра, а затем переехал в головной офис в подмосковном Дедовске, где против него были выдвинуты обвинения в издевательствах над воспитанниками. Кроме того, по неподтверждённой информации, Балабриков мог применять насилие к детям и во время работы в Екатеринбурге», — сообщил источник URA.RU.

Против Виталия Балабрикова возбуждено уголовное дело по ряду статей: его обвиняют в незаконном удержании 24 детей, истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Комментариев от силовых структур по теме нет.

Продолжение после рекламы

Следователи установили, что преступления совершались с августа по ноябрь 2025 года. В центре дети проходили лечение от разного рода зависимостей. С их родителями заключались договоры, согласно которым с подростками должны были работать психологи, но на самом деле их избивали и пытали.