Екатеринбуржцы перестанут жаловаться на общественный транспорт через три года

Эффективность транспортной реформы, которая, в частности, должна избавить пассажиров от долгого ожидания автобусов и троллейбусов, в Екатеринбурге будет заметна в течение трех лет. Об этом губернатор Денис Паслер заявил во время прямого эфира.

«Если бы реформа была завершена в полном объеме и эффективна, то жалоб было бы немного. Но надо признать следующее — она продолжается, и настройка будет длиться с учетом той программы брутто-контрактов (подразумевает, что перевозчик будет получать фиксированную плату за километры, а выручка с продаж билетов пойдет напрямую в бюджет — прим. ред.), которая есть, объективно это до трех лет», — сказал глава региона.

Троллейбусный парк Екатеринбурга будет полностью обновлен к лету 2026 года. Также 316 автобусов закупят для муниципалитетов, где нужны дополнительные рейсы и есть необходимость в обновлении. «На предстоящем трехлетнем бюджете 2026-2028 года мы заложили деньги на замену трамваев, несмотря на сложности, которые есть при формировании бюджета. Мы предусматриваем дальнейшую замену парка как в городе, так и в области», — подчеркнул Паслер.

