Свердловский губернатор поставил точку в вопросе о сухом законе в регионе

«Могут ли быть введены в один, два, три дня ограничения, связанные с детьми и семьей, последними звонками? Вполне обсуждаемо. Будет ли полный запрет — конечно же нет. Мне неоднократно бизнес говорил, что с 8 до 23:00, наверное, это лишнее, давайте сделаем с 10:00 до 22:00 или с 9:00 до 22:00 — это разумный предел, который, с одной стороны, часы продажи алкоголя бы уменьшал. Но о запрете речи не идет и идти не может. Страна это уже проходила и ни к чему хорошему это не привело», — заявил губернатор.