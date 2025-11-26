Свердловский губернатор поставил точку в вопросе о сухом законе в регионе
В области сухой закон вводить не будут
В Свердловской области не будут полностью запрещать продажу алкоголя. Ограничения могут коснуться лишь праздников, например, Дня семьи, Дня защиты детей и последних звонков в школах. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер во время прямого эфира.
«Могут ли быть введены в один, два, три дня ограничения, связанные с детьми и семьей, последними звонками? Вполне обсуждаемо. Будет ли полный запрет — конечно же нет. Мне неоднократно бизнес говорил, что с 8 до 23:00, наверное, это лишнее, давайте сделаем с 10:00 до 22:00 или с 9:00 до 22:00 — это разумный предел, который, с одной стороны, часы продажи алкоголя бы уменьшал. Но о запрете речи не идет и идти не может. Страна это уже проходила и ни к чему хорошему это не привело», — заявил губернатор.
Ранее в telegram-каналах появилась информация о возможном запрете продажи алкоголя в регионе, которую департамент информационной политики региона опроверг. Власти изучают опыт других регионов, но приоритет отдают созданию условий для осознанного отказа от алкоголя, а не введению ограничений.
