Друзья уральца, задержанного по делу скандального центра Хоботовой, не верят в его вину
Виталия Балабрикова заключили под стражу (архивное фото)
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Окружение 29-летнего екатеринбуржца Виталия Балабрикова, обвиняемого в издевательствах над детьми в подмосковном реабилитационном центре Анны Хоботовой, не верит в его вину. Знакомые характеризуют его как человека неагрессивного и не допускавшего рукоприкладства.
«Не помню, чтобы Виталий был агрессивным или вспыльчивым. Обвинения в его адрес — бред. Мне кажется, он бы такого не сделал. Жесть какая-то», — поделилась с URA.RU одна из его знакомых. Другой друг Балабрикова добавил: «Думаю и знаю, что рукоприкладства Виталий никогда себе не позволял».
Балабриков был задержан по делу о преступлениях в реабилитационном центре в Дедовске. Суд заключил его под стражу. Мужчина работал в центре консультантом-аддиктологом и воспитаником. Против него возбуждено уголовное дело по целому ряду статей, включая истязание, незаконное лишение свободы 24 детей и причинение тяжкого вреда здоровью.
Следователи установили, что преступления совершались с августа по ноябрь 2025 года. В центре дети проходили лечение от разного рода зависимостей. С их родителями заключались договоры, согласно которым с подростками должны были работать психологи, но на самом деле их избивали и пытали.
23 ноября в больницу экстренно госпитализировали 16-летнего подростка с множественными повреждениями — именно так силовики и узнали о ЧП в центре. Кроме того, под подозрения попала 18-летняя постоялица центра Хоботовой. В настоящее время правоохранители ведут розыск лидеров группы.
