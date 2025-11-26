Друзья уральца, задержанного по делу скандального центра Хоботовой, не верят в его вину

Виталия Балабрикова заключили под стражу (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Окружение 29-летнего екатеринбуржца Виталия Балабрикова, обвиняемого в издевательствах над детьми в подмосковном реабилитационном центре Анны Хоботовой, не верит в его вину. Знакомые характеризуют его как человека неагрессивного и не допускавшего рукоприкладства.

«Не помню, чтобы Виталий был агрессивным или вспыльчивым. Обвинения в его адрес — бред. Мне кажется, он бы такого не сделал. Жесть какая-то», — поделилась с URA.RU одна из его знакомых. Другой друг Балабрикова добавил: «Думаю и знаю, что рукоприкладства Виталий никогда себе не позволял».

Балабриков был задержан по делу о преступлениях в реабилитационном центре в Дедовске. Суд заключил его под стражу. Мужчина работал в центре консультантом-аддиктологом и воспитаником. Против него возбуждено уголовное дело по целому ряду статей, включая истязание, незаконное лишение свободы 24 детей и причинение тяжкого вреда здоровью.

Продолжение после рекламы

Против Виталия Балабрикова возбуждено уголовное дело по ряду статей: его обвиняют в незаконном удержании 24 детей, истязании, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Комментариев от силовых структур по теме нет.

Следователи установили, что преступления совершались с августа по ноябрь 2025 года. В центре дети проходили лечение от разного рода зависимостей. С их родителями заключались договоры, согласно которым с подростками должны были работать психологи, но на самом деле их избивали и пытали.