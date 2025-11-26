Паслер раскрыл темпы газификации в Свердловской области

«Если вспомнить, то когда я пришел работать в газовую отрасль в 2004–2005 годах, газификация составляла 43–46%, в этом году мы достигнем порядка 70–73%. За эти два десятилетия работа проделана немалая. Ресурсы выделяются, и немаленькие. По программе догазификации за предыдущие годы и с учетом этого (он рекордный по подключениям) построено 63 тысячи газопроводов, подключено 43 тысячи домовладений, в этом году порядка 8000. Да, хочется быстрее, тут в динамике 20 лет, но жителям хочется „сегодня“, это обосновано. Работы в этом направлении много», — заявил Паслер.