Паслер раскрыл темпы газификации в Свердловской области
В нынешнем году газификация в регионе достигнет порядка 70–73%
Свердловская область в 2025 году будет газифицирована на 70-73%. Об этом рассказал губернатор региона Денис Паслер во время прямого эфира.
«Если вспомнить, то когда я пришел работать в газовую отрасль в 2004–2005 годах, газификация составляла 43–46%, в этом году мы достигнем порядка 70–73%. За эти два десятилетия работа проделана немалая. Ресурсы выделяются, и немаленькие. По программе догазификации за предыдущие годы и с учетом этого (он рекордный по подключениям) построено 63 тысячи газопроводов, подключено 43 тысячи домовладений, в этом году порядка 8000. Да, хочется быстрее, тут в динамике 20 лет, но жителям хочется „сегодня“, это обосновано. Работы в этом направлении много», — заявил Паслер.
26 ноября губернатор Свердловской области Денис Паслер в прямом эфире отвечает на вопросы жителей региона. За ходом прямой линии URA.RU следит в онлайн-трансляции.
