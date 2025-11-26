Логотип РИА URA.RU
«Дефицит жутчайший»: Паслер рассказал, как решит вопрос с кадрами в свердловской медицине

В Свердловской области построят и отремонтируют 74 больницы
26 ноября 2025 в 19:29
Больницы оснастят современным оборудованием

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В ближайшие годы в Свердловской области капитально отремонтируют и построят 74 медицинских объекта. Они будут оснащены современным оборудованием, это поможет привлечь в профессию новые кадры. Таким мнением поделился губернатор Денис Паслер, отвечая на вопросы уральцев во время прямой линии

 «Сложная задача — кадры. Несмотря на то, что у нас крупнейший медицинский колледж в стране на 15 тысяч, есть свой медицинский университет, где 9,5 тысяч студентов обучаются, но видим жутчайший дефицит кадров. Большая работа предстоит», — констатировал губернатор.

Новые и отремонтированные больницы будут оснащены по последнему слову техники, чтобы привлечь молодые кадры. По словам Паслера, молодежь предпочитает идти туда, где есть современное оборудование, применяются новейшие технологии и есть возможности для карьерного роста. 

«Будем формировать эти возможности для молодежи, чтобы они выбирали эту профессию и потом не только оставались в Екатеринбурге работать, а ехали в малые города. Будем заниматься и жильем, и оборудованием», — пообещал губернатор.

