«Дефицит жутчайший»: Паслер рассказал, как решит вопрос с кадрами в свердловской медицине

В ближайшие годы в Свердловской области капитально отремонтируют и построят 74 медицинских объекта. Они будут оснащены современным оборудованием, это поможет привлечь в профессию новые кадры. Таким мнением поделился губернатор Денис Паслер, отвечая на вопросы уральцев во время прямой линии.

«Сложная задача — кадры. Несмотря на то, что у нас крупнейший медицинский колледж в стране на 15 тысяч, есть свой медицинский университет, где 9,5 тысяч студентов обучаются, но видим жутчайший дефицит кадров. Большая работа предстоит», — констатировал губернатор.

Новые и отремонтированные больницы будут оснащены по последнему слову техники, чтобы привлечь молодые кадры. По словам Паслера, молодежь предпочитает идти туда, где есть современное оборудование, применяются новейшие технологии и есть возможности для карьерного роста.

