Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Выборы

Политблок челябинского правительства провел варяга в главы Чесменского округа

Экс-депутат гордумы Челябинска Родионов возглавил Чесменский округ
19 ноября 2025 в 14:15
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Виталий Родионов не без труда выиграл выборы в Чесменском районе

Виталий Родионов не без труда выиграл выборы в Чесменском районе

Фото: Денис Петров © URA.RU

Собрание депутатов Чесменского района проголосовало за кандидатуру Виталия Родионова, в октябре назначенного врио руководителя муниципалитета после досрочной отставки Татьяны Жморщук. Местная оппозиция видела в этом качестве фермера Владимира Шаповала, однако реализовать свой план не смогла.

«Девять голосов поступило за Родионова. Шесть получил Шаповал. Еще два депутата воздержались. Родионов избран главой муниципалитета», — рассказали URA.RU в собрании. Третий кандидат — Наиля Трутко — на выборы не пришла.

Чтобы возглавить Чесменский муниципальный округ, 54-летний Родионов сдал мандат гордумы Челябинска, куда впервые избрался в 2019 году. Новый глава окончил Челябинское высшее танковое командное училище» и ЮУрГУ. В 2018 году получил третье высшее образование в Российской академии предпринимательства по специальности «Юриспруденция». В 1996 году участвовал в контртеррористической операции в Чечне. Руководит областным советом «Союза ветеранов локальных войн».

Продолжение после рекламы

Выборы глав проходят во всех районах, преобразованных в этом году в муниципальные округа. Это большинство муниципалитетов Челябинской области.

Материал из сюжета:

Конкурсы на глав в Челябинской области

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал