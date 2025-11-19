Политблок челябинского правительства провел варяга в главы Чесменского округа

Виталий Родионов не без труда выиграл выборы в Чесменском районе Фото: Денис Петров © URA.RU

Собрание депутатов Чесменского района проголосовало за кандидатуру Виталия Родионова, в октябре назначенного врио руководителя муниципалитета после досрочной отставки Татьяны Жморщук. Местная оппозиция видела в этом качестве фермера Владимира Шаповала, однако реализовать свой план не смогла.

«Девять голосов поступило за Родионова. Шесть получил Шаповал. Еще два депутата воздержались. Родионов избран главой муниципалитета», — рассказали URA.RU в собрании. Третий кандидат — Наиля Трутко — на выборы не пришла.

Чтобы возглавить Чесменский муниципальный округ, 54-летний Родионов сдал мандат гордумы Челябинска, куда впервые избрался в 2019 году. Новый глава окончил Челябинское высшее танковое командное училище» и ЮУрГУ. В 2018 году получил третье высшее образование в Российской академии предпринимательства по специальности «Юриспруденция». В 1996 году участвовал в контртеррористической операции в Чечне. Руководит областным советом «Союза ветеранов локальных войн».

