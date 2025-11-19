Логотип РИА URA.RU
Пермский зоопарк переходит на зимний режим работы

19 ноября 2025 в 16:21
Кассы будут прекращать работу за час до закрытия зоопарка

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С 1 декабря 2025 года изменится режим работы Пермского зоопарка. По новому графику учреждение на Свиязева будет открыто для посетителей с 10:00 до 18:00. При этом кассы будут прекращать работу за час до закрытия зоопарка. Понедельник будет являться санитарным днем. 

«Изменения в режиме работы зоопарка обусловлены ежегодной сезонной корректировкой графика. Она связана с уменьшением продолжительности светового дня и сокращением активности животных», — сообщает учреждение в telegram-канале. 

В то же время режим работы акватеррариума, находящегося на Окулова, 3а, останется без изменений — с 10:00 до 18:00. Касса будет закрываться в 17:00.

