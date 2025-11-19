Пермский зоопарк переходит на зимний режим работы

Кассы будут прекращать работу за час до закрытия зоопарка Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

С 1 декабря 2025 года изменится режим работы Пермского зоопарка. По новому графику учреждение на Свиязева будет открыто для посетителей с 10:00 до 18:00. При этом кассы будут прекращать работу за час до закрытия зоопарка. Понедельник будет являться санитарным днем.

«Изменения в режиме работы зоопарка обусловлены ежегодной сезонной корректировкой графика. Она связана с уменьшением продолжительности светового дня и сокращением активности животных», — сообщает учреждение в telegram-канале.