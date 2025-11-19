Атмосферное место и вкусный фильтр: топ кофеен Перми, которым ставят самые высокие оценки

Посетители оценивают не только вкус кофе, но и работу персонала Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители Перми хвалят кофейни за вкусный кофе, приветливый персонал и уютные интерьеры. Но далеко не все заведения имеют высокие рейтинги. Корреспондент URA.RU изучил отзывы в онлайн-сервисах и выяснил, какие кафе больше всего нравятся посетителям.

«Зерно»

Пекарню-кофейню «Зерно» осенью 2021 года на улице Белинского, 31 открыл автор книги «Хлеб в разрезе» Ахмед Али-заде. Заведение специализируется на выпечке из слоеного теста. Посетителям нравятся сендвичи с индейкой и сладкие слойки. Напитки, в том числе кофе, тут тоже высоко оценивают. По словам гостей заведения, это вайбовое место, в котором можно отдохнуть или поработать за ноутбуком. Рейтинг на «Яндекс Картах» — 5 звезд, в 2ГИС — 4,9.

«Черный еж»

Недавно открывшейся кофейне на улице Солдатова,51 в микрорайоне Крохалева «Черный еж» посетители оставляют только положительные отзывы. Гости хвалят фильтр, раф и авторские напитки. Также они пишут, что персонал кофейни приветливый и дружелюбный. На «Яндекс Картах» рейтинг пока только 4,6, хотя негативных отзывов нет, а в 2ГИС — 5.

Busy birds

Busy birds — это сеть, в которую входят кофейни на улице Пушкина, 27 и бульваре Гагарина, 95/1. Первому заведению ставят 5 звезд и «Яндекс Карты» и «2ГИС», у второго — 4,9. Кофейни создавались в формате «кофе с собой», но в октябре 2025 на улице Пушкина открыли зал, где можно отдохнуть или поработать. Посетители ценят хорошую работу бариста и вкусный кофе.

Bestie Coffee