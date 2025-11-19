18-летнего пермяка подозревают в совершении теракта

В суд направлено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу Фото: Илья Московец © URA.RU

Следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю в Краснокамске ведет расследование уголовного дела о террористическом акте (часть 1 статьи 205 УК РФ). Подозреваемым по делу проходит 18-летний молодой человек.

«5 марта 2025 года вечером подозреваемый, будучи несовершеннолетним, поджег трансформаторную подстанцию в Краснокамском городском округе Пермского края. Целью противоправного действия была дестабилизация работы органов власти. Для поджога использовалась горючая смесь», — сообщает СУ СК России по Пермскому краю в telegram-канале.

Последствием инцидента стало отключение энергоснабжения примерно 50 домов в садоводческом кооперативе. Электричество было восстановлено на следующий день. Как установило следствие, с подозреваемым в одном из мессенджеров связался неизвестный человек. Он предложил совершить преступление за плату. Молодой человек согласился и облил объект бензином, после чего поджег его с помощью зажигалки.

Личность подозреваемого установили сотрудники Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Пермскому краю и отдела МВД России «Краснокамский». Следователь территориального следственного отдела задержал молодого человека в соответствии со ст. 91 УПК РФ. В суд направлено ходатайство о заключении подозреваемого под стражу.