Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Челябинца, испортившего арт-объект около ДК ЖД, оштрафовали на 10 тысяч рублей

19 ноября 2025 в 15:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Испорченный рисунок удалось быстро восстановить

Испорченный рисунок удалось быстро восстановить

Фото: Мария Латышева © URA.RU

В Челябинске оштрафовали расклейщика рекламы, который плакатом с Еленой Ваенгой испортил новый арт-объект около ДК Железнодорожников. Сумма штрафа составила десять тысяч рублей, сообщила пресс-служба администрации города. 

«Нарушитель признал свою вину. За размещение двух афиш на городских арт-объектах административная комиссия вынесла два штрафа по пять тысяч рублей каждый», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале. 

Два инженерных шкафа, превращенные в объекты уличного искусства в рамках проекта «Город в красках», были испорчены 5 ноября. Расклейщики объявлений разместили на них рекламу предстоящего концерта Ваенги. Афиши сняли, но рисунки пострадали и их пришлось восстанавливать. 

Продолжение после рекламы

Личность нарушителя полицейские установили по видеоматериалам. Мужчину задержали и доставили в отдел. По его словам, он не знал, что на указанные объекты нельзя ничего клеить. 

Всего с начала года административной комиссией Челябинска рассмотрено 211 дел, связанных с подобными инцидентами. По ним вынесены штрафы на общую сумму почти 2,4 млн рублей. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал