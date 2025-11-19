Челябинца, испортившего арт-объект около ДК ЖД, оштрафовали на 10 тысяч рублей
Испорченный рисунок удалось быстро восстановить
Фото: Мария Латышева © URA.RU
В Челябинске оштрафовали расклейщика рекламы, который плакатом с Еленой Ваенгой испортил новый арт-объект около ДК Железнодорожников. Сумма штрафа составила десять тысяч рублей, сообщила пресс-служба администрации города.
«Нарушитель признал свою вину. За размещение двух афиш на городских арт-объектах административная комиссия вынесла два штрафа по пять тысяч рублей каждый», — сообщила пресс-служба администрации Челябинска в telegram-канале.
Два инженерных шкафа, превращенные в объекты уличного искусства в рамках проекта «Город в красках», были испорчены 5 ноября. Расклейщики объявлений разместили на них рекламу предстоящего концерта Ваенги. Афиши сняли, но рисунки пострадали и их пришлось восстанавливать.
Личность нарушителя полицейские установили по видеоматериалам. Мужчину задержали и доставили в отдел. По его словам, он не знал, что на указанные объекты нельзя ничего клеить.
Всего с начала года административной комиссией Челябинска рассмотрено 211 дел, связанных с подобными инцидентами. По ним вынесены штрафы на общую сумму почти 2,4 млн рублей.
