Челябинским студентам работодатели готовы платить до 160 000 рублей

Видеокреатору в Челябинске готовы платить до 100 000 рублей в месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Челябинским студентам и специалистам без опыта работодатели предлагают удобную подработку, которую можно совмещать с учебой. На первом месте — вакансия начинающего фотографа, где можно зарабатывать 50 000 — 80 000 тысяч рублей дважды в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито».

«В обязанности входит фотографирование гостей, печать снимков и подготовка небольших сувениров. На месте проводят обучение, вся техника предоставляется, а график легко подстроить под расписание. Работать нужно 3-4 дня в неделю по 11–12 часов в день. Предлагаемая оплата — 50 000–80 000 ₽ дважды в месяц», — сообщили в пресс-службе.

На втором месте — вакансия видеокреатора с заработком от 10 000 до 100 000 рублей в месяц в зависимости от ключевых показателей эффективности (KPI). Нужно искать интересные идеи в социальных сетях, монтировать контент, вести базу трендов и загружать видео по контент-плану. Работать нужно в удаленном формате. Предлагается частичная занятость и гибкий график. Главное условие — соблюдать дедлайны.

Продолжение после рекламы