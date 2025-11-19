СК возбудил уголовное дело после инцидента в школе в Карталах

После инцидента в одной из школ города Карталы Челябинской области, где девочка ударила деталью от маникюрных ножниц учителя в шею, возбуждено уголовное дело и организована доследственная проверка. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).

«Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 293 УК РФ (халатность), а также организована доследственная проверка по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководства образовательного учреждения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Инцидент в одной из школ города произошел еще в пятницу. Ученица восьмого класса, по мнению педагога, была не готова к уроку. Школьница же обвинила специалиста в излишней придирке и попыталась выйти из класса. Педагог стала удерживать школьницу, за что та ударила ее в шею. Рана оказалась неглубокая и учитель продолжила вести урок.