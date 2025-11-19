Главный спортивный вуз Урала вновь обрел ректора вместо арестованного

Выходец из Норильска Виталий Игнатенко назначен ректором Уральского госуниверситета физической культуры (Челябинск) вместо арестованного за коррупцию Евгения Черепова. Сегодня приказ Минспорта РФ огласили на заседании Ученого совета, сообщили URA.RU в вузе.

«Приказ подписан главой Минспорта Михаилом Дегтяревым. Новый руководитель ранее занимал пост проректора по образовательной деятельности и молодежной политике Заполярного госуниверситета в Норильске. В 2023 году он участвовал в конкурсе на должность главы университета, но проиграл выборы Евгению Голубеву», — сообщил источник агентства.

УралГУФК — единственный в УрФО спортивный вуз с главным офисом в Челябинске, имеющий также представительства в Уфе и Екатеринбурге. Вуз в последние годы стал одним из самых коррумпированных. Экс-ректор Евгений Орехов был отправлен в колонию за получении взяток. Предыдущий руководитель УралГУФК Леонид Куликов осужден за хищение денег. Эстафету продолжил Евгений Черепов, летом 2025 году арестованный за 200-тысячную взятку от студентов.