Главный спортивный вуз Урала вновь обрел ректора вместо арестованного

Экс-проректор норильского вуза Виталий Игнатенко возглавил УралГУФК
19 ноября 2025 в 15:30
Виталий Игнатенко попробует «вытащить» Урал ГУФК из коррупционной ямы

Фото: пресс-служба Заполярного государственного университета / https://polaruniversity.ru/news/studentam/schastlivyy_bilet_v_razvitie_arktiki/

Выходец из Норильска Виталий Игнатенко назначен ректором Уральского госуниверситета физической культуры (Челябинск) вместо арестованного за коррупцию Евгения Черепова. Сегодня приказ Минспорта РФ огласили на заседании Ученого совета, сообщили URA.RU в вузе.

«Приказ подписан главой Минспорта Михаилом Дегтяревым. Новый руководитель ранее занимал пост проректора по образовательной деятельности и молодежной политике Заполярного госуниверситета в Норильске. В 2023 году он участвовал в конкурсе на должность главы университета, но проиграл выборы Евгению Голубеву», — сообщил источник агентства.

УралГУФК — единственный в УрФО спортивный вуз с главным офисом в Челябинске, имеющий также представительства в Уфе и Екатеринбурге. Вуз в последние годы стал одним из самых коррумпированных. Экс-ректор Евгений Орехов был отправлен в колонию за получении взяток. Предыдущий руководитель УралГУФК Леонид Куликов осужден за хищение денег. Эстафету продолжил Евгений Черепов, летом 2025 году арестованный за 200-тысячную взятку от студентов.

