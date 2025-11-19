Адвокат Урычев, защищавший челябинских VIP, отправлен в СИЗО

Александр Урычев задержан с поличным при передаче взятки Фото: Павел Сидоров © URA.RU

Тракторозаводский райсуд Челябинска 19 ноября отправил в СИЗО на два месяца адвоката Александра Урычева, обвиняемого в посредничестве при даче взятки размером два млн рублей. Об этом передает корреспондент URA.RU из зала суда.

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя. Избрать в отношении Урычева меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 18 января 2026 года», — зачитал решение судья Григорий Важенин.

Адвокатом Урычева выступила его сестра Елена Овчинникова. Обвиняемый попросил закрыть заседание, его защитник тоже высказалась против присутствия прессы, так как будут исследоваться медицинские показания. Следователь поддержал, так как будут озвучены сведения, составляющие адвокатскую тайну.

В ходе процесса было озвучено, что Александр Витальевич Урычев родился 28 марта 1987 года в Челябинске. Живет в СНТ «Юбилейный» Сосновского района Челябинской области, зарегистрирован в Челябинске. Высшее образование, работает адвокатом. Женат, трое детей, двое их них несовершеннолетние. Ранее несудим. После установления личности заседание было закрыто для прессы.

Урычев был задержан сотрудниками УФСБ по региону при получении денег от жены своего подзащитного. Она передала ему два млн рублей. Эту сумму, по версии следствия, защитник должен был дать пока неустановленным должностным лицам, которые помогли смягчить наказание его клиенту.