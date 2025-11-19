Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Обломки БПЛА повредили десятки жилых домов в Краснодарском крае

19 ноября 2025 в 16:09
В ночь на 19 ноября в поселке Ильский Краснодарского края обломки украинских беспилотников повредили 17 жилых домов и два магазина. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Пострадавших среди жителей нет.

«В пгт Ильский Северского района из-за падения обломков БПЛА <...> повреждены 17 жилых домов и два магазина. По всем адресам пострадавших среди жителей нет», — написали в telegram-канале ведомства.

По итогам обследования установлено, что частичные повреждения зафиксированы по 19 адресам. Повреждены крыши, разбиты стекла, посечены двери, фасады, потолки и стены. Также пострадали навесы, сараи и другие постройки на частных территориях. На местах работают специальные и экстренные службы. Администрация заявила, что окажет жителям необходимую поддержку.

Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили, что в течение последних суток ВСУ осуществили атаки на ряд населенных пунктов региона, использовав свыше 70 беспилотников и более 10 боеприпасов. В Валуйском округе атаки с применением дронов были направлены на Валуйки, Борки, Герасимовка, Долгое и другие населенные пункты, передает «Царьград».

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

