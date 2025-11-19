Обломки БПЛА повредили десятки жилых домов в Краснодарском крае
Дроны попытались атаковать Краснодарский край
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ночь на 19 ноября в поселке Ильский Краснодарского края обломки украинских беспилотников повредили 17 жилых домов и два магазина. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Пострадавших среди жителей нет.
«В пгт Ильский Северского района из-за падения обломков БПЛА <...> повреждены 17 жилых домов и два магазина. По всем адресам пострадавших среди жителей нет», — написали в telegram-канале ведомства.
По итогам обследования установлено, что частичные повреждения зафиксированы по 19 адресам. Повреждены крыши, разбиты стекла, посечены двери, фасады, потолки и стены. Также пострадали навесы, сараи и другие постройки на частных территориях. На местах работают специальные и экстренные службы. Администрация заявила, что окажет жителям необходимую поддержку.
Ранее в оперштабе Белгородской области сообщили, что в течение последних суток ВСУ осуществили атаки на ряд населенных пунктов региона, использовав свыше 70 беспилотников и более 10 боеприпасов. В Валуйском округе атаки с применением дронов были направлены на Валуйки, Борки, Герасимовка, Долгое и другие населенные пункты, передает «Царьград».
Материал из сюжета:Украинские атаки по российским регионам
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.