В США рассказали о готовности соглашения по прекращению конфликта на Украине
В США сообщили о согласовании рамок мира на Украине уже на этой неделе
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На этой неделе может быть согласовано рамочное соглашение о прекращении конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил высокопоставленный сотрудник Белого дома.
«То, что мы собираемся представить [Украине], разумно», — сказал источник. Слова передает Politico. В Белом доме выражают оптимизм относительно перспектив урегулирования ситуации, хотя Украина и европейские страны не участвуют в подготовке параметров соглашения.
Собеседник издания считает, что украинские власти будут вынуждены принять предложенные условия из-за продвижения российских войск и внутриполитического коррупционного скандала. При этом роль европейских стран в процессе урегулирования он назвал несущественной.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что после состоявшейся на Аляске встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа страны не ведут обсуждение новых инициатив, направленных на урегулирование конфликта в Украине. Информацию передает «Царьград».
Россия неоднократно озвучивала свою позицию касательно завершения украинского конфликта. Ключевым аспектом здесь является устранение коренных причин конфликта на Украине, о чем не раз высказывался президент РФ Владимир Путин. По мнению главы государства, истоки украинского кризиса лежат не в действиях России, а в госперевороте 2014 года, который получил поддержку со стороны западных стран. Еще одной причиной обострения ситуации президент назвал непрекращающиеся попытки Запада включить Украину в состав НАТО.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.