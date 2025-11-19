В США рассказали о готовности соглашения по прекращению конфликта на Украине

В США сообщили о согласовании рамок мира на Украине уже на этой неделе Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На этой неделе может быть согласовано рамочное соглашение о прекращении конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщил высокопоставленный сотрудник Белого дома.

«То, что мы собираемся представить [Украине], разумно», — сказал источник. Слова передает Politico. В Белом доме выражают оптимизм относительно перспектив урегулирования ситуации, хотя Украина и европейские страны не участвуют в подготовке параметров соглашения.

Собеседник издания считает, что украинские власти будут вынуждены принять предложенные условия из-за продвижения российских войск и внутриполитического коррупционного скандала. При этом роль европейских стран в процессе урегулирования он назвал несущественной.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что после состоявшейся на Аляске встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа страны не ведут обсуждение новых инициатив, направленных на урегулирование конфликта в Украине. Информацию передает «Царьград».