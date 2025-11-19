Провокация Киева с участием США: как в России отреагировали на удар ATACMS по Воронежу

ВСУ пыталась атаковать Воронежскую область четырьмя ракетами ATACMS Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

ВСУ попытались ударить американскими ракетами ATACMS по гражданским объектам в Воронежской области. Силами ПВО ракеты были сбиты, однако осколки повредили крыши важных соцобъектов. С января это стало первой попыткой Украины ударить американскими ракетами большой дальности по России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что сейчас ВС РФ противостоят попыткам Киева наносить удары по российским регионам. Как отреагировала страна на попытку ВСУ атаковать российские регионы дальнобойными ракетами — в материале URA.RU.

Реакция российских властей

По словам Пескова, сейчас Россия противостоит попыткам ударов противника

По данным Минобороны РФ, две пусковые установки, которые выполнили запуск ракет, были обнаружены российскими военными в районе населенного пункта Волосская Балаклея. Российские средства противовоздушной обороны сбили четыре американские ракеты, они были перехвачены ЗРК С-400 и зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) «Панцирь». Упавшими обломками ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также один частный дом. Никто не пострадал.

Однако сейчас войска ВС РФ противостоят попыткам Киева наносить удары по регионам РФ. Об этом сообщил Песков.

Эффективность российского «Панциря» подтвердилась

Высокая эффективность ЗРПК «Панцирь» в очередной раз подтвердилась на практике в результате отражения ракетного удара ATACMS по Воронежу. Так атаку прокомментировали в холдинге «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») на полях Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

«В очередной раз на практике подтверждена эффективность зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь» и оперативного-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», — заявил представитель холдинга. Его слова приводит ТАСС.

Киев атаковал Воронеж, чтобы сорвать переговоры

Украина могла попытаться атаковать РФ, чтобы сорвать диалог страны с США

Попытка Украины атаковать российских регион ракетами ATACMS — целенаправленная провокация. Ее цель — сорвать переговоры между РФ и США по мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет. По его словам, киевский режим стремится любой ценой втянуть США в открытое противостояние с Россией, а президент Украины Владимир Зеленский пытается удержаться у власти на фоне громких коррупционных дел и колоссальных потерь ВСУ на линии фронта.

Атака по Воронежу говорит о причастности к этому США

Попытка ВСУ ударить по Воронежской области американскими ракетами ATACMS свидетельствует о стопроцентной причастности США к действиям Киева. Об этом заявил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он подчеркнул, что ракеты были нацелены на критически важные цели, в том числе и объекты инфраструктуры.

«Применение баллистических ракет США — это нехороший сигнал и стопроцентное участие американцев в этой атаке», — цитирует Кнутова NEWS.Ru. Также он добавил, что Вашингтон демонстрирует двойную позицию: рассуждает о мире, но потом разрешает Украине ударять по России.